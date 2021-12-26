فيوتشر يوقف قطار انتصارات الأهلي بتعادل إيجابي في الدوري

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي مباراة الأهلي أمام فيوتشر بهدف لمثله في اللقاء الذي أقيم على ستاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة السابعة للدوري الممتاز.

جاء هدف الأهلي في الدقيقة 3 عندما تقدم أحمد عبد القادر وراوغ بمهارة ومرر الكرة سحرية إلى محمد شريف، فسدد مباشرة في الزاوية اليمنى العليا لحارس مرمى فيتوشر محمود حمدي.

دخل الأهلي في أجواء المباراة سريعًا، وتقدم بهدف مبكر، وفي المقابل اعتمد فريق فيوتشر على الهجمات المرتدة السريعة التي شكلت بعض الخطورة، لكن رباعي خط الدفاع ومن خلفهم محمد الشناوي حافظوا على نظافة شباك الأهلي.

الشوط الأول:

بدأت المباراة ساخنة وحماسية وسعى الأهلي من البداية للسيطرة على وسط الملعب بأنياب هجومية وتوغلات مؤثرة أثمرت عن الهدف الأول في الدقيقة 3، عندما تقدم أحمد عبد القادر وراوغ بمهارة ومرر الكرة سحرية إلى محمد شريف، فسدد مباشرة في الزاوية اليمنى العليا لحارس مرمى فيتوشر محمود حمدي ليتقدم الأهلي مبكرًا بالهدف الأول.

واصل الأهلي تفوقه وهجومه وسيطرته على المباراة بالضغط القوي والمنظم من منتصف الملعب، وكاد أليو ديانج يضيف الهدف الثاني عندما استقبل الكرة على حدود منطقة الجزاء وسدد، لكن دفاع فيوتشر تدخل ومنع الكرة.

في الدقيقة 19 تقدم جوزيف جوناثان لاعب فيوتشر في الناحية اليسرى وأرسل كرة طويلة في العمق الهجومي وصلت إلى محمد فاروق، الذي التحم مع محمد الشناوي ومرر الكرة إلى أحمد عاطف القادم من الخلف، فسدد لكن حمدي فتحي تدخل بقدمه في الوقت المناسب وشتت الكرة في أول فرصة خطرة للمنافس.

بمرور الوقت دخل فيوتشر في أجواء المباراة وفي الدقيقة 25 مرر عمر كمال الكرة إلى أحمد عاطف خلف حمدي فتحي، فتقدم عاطف وسدد ولكنه كان في وضعية تسلل لترتطم الكرة بالقائم الأيمن للحارس محمد الشناوي وتعود إلى الملعب.

حصل محمد الشناوي على البطاقة الصفراء في الدقيقة 40 عندما تدخل مع أحمد عاطف ليمنع هجمة مرتدة سريعة لفريق فيوتشر، عندما تسلم أحمد رفعت الكرة ولعبها مباشرة في الثلث الهجومي للأهلي ليخرج الشناوي من مرماه ويتدخل ويمنع الكرة، وبعدها أطلق الحكم صافرة نهاية.

الشوط الثاني:

أجرى الأهلي التغيير الأول مع بداية الشوط بخروج لويس ميكيسوني ومشاركة رامي ربيعة، ليتقدم حمدي فتحي بجوار أليو ديانج لإعادة التوازن والسيطرة على وسط الملعب.

في الدقيقة 52 كاد أحمد عبد القادر يضيف الهدف الثاني عندما استقبل الكرة برأسه وتخطى محمود مرعي مدافع فيوتشر بمهارة وينفرد بالمرمى ويسدد، لكن الحارس محمود حمدي أنقذ الكرة قبل أن تعانق الشباك.

هدف مباغت:

مع الدقيقة 57 ومن هجمة مرتدة سريعة تقدم أحمد عاطف داخل منطقة جزاء الأهلي خلف رامي ربيعة، ومرر للخلف إلى كريم نيدفيد فسدد مباشرة في المرمى ليتعادل فيوتشر.

ارتفعت حرارة المباراة بهجمات متبادلة، ومع الدقيقة 67 يجري الأهلي التغييرين الثاني والثالث بخروج أحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر ومشاركة علي معلول وطاهر محمد طاهر، لضخ الدماء الجديدة والسيطرة على زمام المباراة.

وجاء التغيير الرابع للأهلي في الدقيقة 75 بخروج محمد مجدي أفشة ومشاركة حسين الشحات للمزيد من الضغط الهجومي وفتح الثغرات في دفاع الفريق المنافس.

واصل الأهلي محاولاته الهجومية المكثفة وسط تكتل دفاعي لفريق فيوتشر للحفاظ على نقطة التعادل، وفي الدقيقة 82 يجري الأهلي التغيير الخامس والأخير بخروج أليو ديانج ومشاركة عمار حمدي.

في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع كاد رامي ربيعة يضيف هدف الفوز للأهلي، لكنه لم يستطع الوصول إلى الكرة وبعدها أطلق الحكم صافرة النهاية بتعادل الفريقين 1-1.

وبهذه النتيجة، صعد الأهلي لصدارة الدوري بـ 19 نقطة، كما يتبقى للفريق الأحمر مباراة مؤجلة أمام بيراميدز، أما فيوتشر فصعد للمركز الـ 12 بعد أن حصد نقطته الثامنة في الدوري.