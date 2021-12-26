وزير البترول يوضح الموعد المتوقع لبدء توصيل الغاز المصري إلى لبنان

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروات المعدنية، إنّ تنسيقًا متوصلًا بين مصر ولبنان لتوصيل الغاز المصري إلى هناك، متوقعًا بدء التوصيل خلال الربع الأول من العام الجديد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أنه تمت مراجعة كل الأمور الفنية والتجارية والاقتصادية بشأن هذا التعاون.

وتابع: "هناك فقط جزء فني في لبنان يتعلق بأنه خارج الخدمة منذ عشر سنوات.. ستتم إعادة تأهيل هذا الجزء بالعدادات الخاصة به، والشركة تستعد لبدء الأعمال هناك خلال أيام".

وأشار إلى أنّ الحكومة الأمريكية تدعم هذه الخطوة، مؤكدًا أن هناك تواصلًا مستمرًا عبر كل القطاعات، لكن الوزير أوضح أن تاريخ بدء توصيل الغاز ليس في يد مصر.

وشدّد الوزير على أن مصر أنهت الشقين الفني والتجاري مع الجانب اللبناني، لكن هناك انتظارًا لبعض الإجراءات السياسية.

وهناك اتفاق مصري لبناني على خريطة طريق لتوصيل الغاز المصري إلى لبنان، تتضمن جميع الجوانب الفنية والتجارية والتعاقدية وآلية التوريد.

ومد لبنان باحتياجاتها من الغاز المصري يأتي بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم ومساندة لبنان لتتخطي أزمة الطاقة.