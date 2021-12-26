التنمية الزراعية: الانتهاء من زراعة 500 ألف فدان بمشروع توشكى الخير خلال عام 2023

قال الدكتور محمد الشحات، رئيس هيئة التنمية الزراعية، إن مشروع «توشكى الخير» يُضاف إلى مجموعة المشروعات العملاقة التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى القضاء على المشكلات التي واجهت المشروع بفضل توجيهات الرئيس السيسي ومجهودات الجهات المعنية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن بعض قطع الأراضي واجهت صعوبة في وصول المياه إليها؛ بسبب وجود حاجز جداري يمنع وصول المياه إلى 580 ألف فدان، مؤكدًا على وجود 500 ألف فدان جاهزة للاستصلاح بعد ضخ المياه عن طريق المواسير والترع.

وتوقع الانتهاء من زراعة 500 ألف فدان ضمن «توشكى الخير» بحلول العام المالي 2023 – 2024، مشيرًا إلى أن المشروع يوفر ما لا يقل عن مليون طن قمح ومليون و200 طن ذرة صفراء تساعد على سد الفجوة الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة للبلد.

ولفت رئيس التنمية الزراعية، إلى أن المشروع يوفر 500 ألف فرصة عمل مباشرة بخلاف فرص العمل غير المباشرة، مشيدًا بالاستثمارات التي خصصتها الدولة للصعيد بقيمة 1.1 تريليون جنيه تم استثمار 700 مليار منهم حتى الآن.

وذكر أن الشبكة الكبيرة من الطرق القومية وشبكات المياه والكهرباء والترع أدت إلى زيادة فرص الاستثمار في المنطقة، مضيفًا: «المحاور يفصل بينها حوالي 25 كم والأمر يجعل المناخ صالح أمام المستثمر لضخ استثماراته».

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم افتتاح عددا من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد خاصة في مجال الزراعة ومنها مشروع توشكي الخير.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن افتتاحات المشروعات القومية تأتي ضمن فاعليات «أسبوع الصعيد» في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.