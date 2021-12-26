الزمالك يستعيد عبدالشافي وأوباما

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة فنية للاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة أمس أمام غزل المحلة خلال مران اليوم.

وتولى مدحت عبدالهادي المدرب العام وأمير عزمي المدرب المساعد الإشراف على الوحدة التدريبية.

وخضع لاعبو الفريق لتقسيمة في جزء من الملعب بعد انتهاء الوحدة التدريبية.

وشهدت التقسيمة مشاركة الثنائي يوسف إبراهيم "أوباما" ومحمد عبد الشافي عقب تعافيهما من الإصابة، وكذلك عمر السعيد وطارق حامد بعد غيابهما عن المباراة الأخيرة بسبب الإيقاف، وشارك أمير عزمي مجاهد المدرب العام في التقسيمة كلاعب.

وتولى مدحت عبد الهادي المدرب العام الإشراف على التقسيمة وتوجيه التعليمات الفنية وتصحيح أخطاء اللاعبين.

وفاز الزمالك على غزل المحلة برباعية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الممتاز.

والجدير بالذكر أن الجهاز الفني للزمالك قرر استئناف التدريبات حتى يوم الثلاثاء المقبل وبعدها يحصل الفريق على راحة أيام 29 و30 و31 ديسمبر الحالي قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة في الدورة الودية المقررة في يناير المقبل.