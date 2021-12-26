زراعة الإسكندرية تعلن مشاركتها في مشاريع تنمية جنوب الصعيد

شاركت كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، في مشاريع تنمية جنوب الصعيد وإنشاء حاضنات الأعمال الزراعية ونشر ثقافة رواد الأعمال في شتي مجالات القطاع الزراعي.

جاء ذلك بحضور عمداء وممثلي كليات الزراعة والثروة السمكية بجميع المحافظات، وذلك تحقيقاً لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في حياة كريمة للمواطن المصري، برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية.

وقال الدكتور محمد بهى الدين، عميد كلية الزراعة، في بيان له اليوم الأحد، إن هذه الزيارة جاءت للتعرف على مشاريع تنمية جنوب الصعيد، ونقل الخبرات المتبادلة إلي شباب الخريجين من خلال النماذج الناجحة لتوفير فرص عمل للخريجين، وتعزيز تفعيل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للريف المصري، وذلك بمحافظة أسوان.