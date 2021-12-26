جدل واسع بالجلسة العامة حول منح الضبطية القضائية لأعضاء النقابات الفنية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات واسعة حول منح الضبطية القضائية لأعضاء مجالس النقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن الضبطية القضائية تتعارض مع العمل النقابى.

جاء ذلك خلال مناقشة تعديلات قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

وأكدت النائبة نشوى الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الضبطية القضائية ستساعد على "الشلالية"، قائلة: العمل النقابى لايصلح معه الضبطية القضائية.

وذكرت النائبة أن موافقة مجلس على منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية سيفتح الباب أمام نقابات أخرى للمطالبة بالحصول على الضبطية القضائية.

وأكدت النائبة مها عبد الناصر عضوة مجلس النواب، أن مشروع قانون تعديلات قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، يأتي في مجمله لزيادة موارد النقابات، ولكن هناك نقطتين في غاية الأهمية أحدهما أنه لا يجوز غلق للمنشآت حال المخالفة، موضحة أن هذا الأمر غاية في السوء لكونه يهدر الكثير في تلك الصناعة.

وأضافت مها عبد الناصر خلال كلمتها أن تحرير غرامات مالية أفضل من الإغلاق حال مخالفة المنشآت.

وقالت: "الضبطية القضائية التي نص عليها مشروع القانون ليس لها أي ضمانات واضحة لعدم استخدامها لأي عرض أو عمل فني تحت شعار مخالفته للذوق العام، مشددة على أن الوقت الراهن يشهد طفرة تكنولوجية هائلة، حيث يمكن لأي طفل صغير من خلال الدخول على عالم الإنترنت أن يصنع محتوى ويعرضه على المنصات الإلكترونية.

وقال النائب محمد عبد الرحمن راضي، عضو مجلس النواب: "الضبطية القضائية لا تمنح إلا لمن لهم الحق القانونى فى ذلك"، رافضا منح أعضاء النقابات الفنية الضبطبة القضائية.

وأكد النائب أحمد الشرقاوى، أن تعديلات قانون نقابات المهن التمثيلبة والسينماىية والموسيقبية، يصطدم بالمادة ١٦٧ المتعلقة بحرية الإبداع والمادة ١٧٧التى تم تفسيرها بشكل خاطئ من اللجنة البرلمانية التى أعدت مشروع القانون، قائلا: "الإبداع يعنى الجميل والجيد".

وتسائل: "كيف ستحاكمون مطربى المهرجانات؟، الطعن فى الأعراض أو المساس بالأخلاق أو التنمر هو الشىء الوحبد الذى يعاقب عليه القانون".