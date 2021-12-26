اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية يفرضون إجراءات جديدة بشأن كوفيد-19

فرضت اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية قيودا جديدية مرتبطة بكوفيد-19، في محاولة لمكافحة زيادة عدد حالات الاصابة بالفيروس، لكن من غير المرجح أن يناقش السياسيون في إنجلترا فرض المزيد من الإجراءات حتى يوم غد الاثنين.

واعتبارا من اليوم الأحد، "يوم الصناديق" أو (ذا بوكسينج داي) وهو اليوم التالي لعيد الميلاد، سيسمح لستة أشخاص فقط كحد أقصى بالالتقاء في الحانات ودور السينما والمطاعم في ويلز، وفقا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.

كما لن يسمح سوى لما مجموعه 30 شخصا فقط بالتجمع في المناسبات التي تعقد في أماكن مغلقة بينما سيسمح لـ 50 شخصا بحضور المناسبات في الأماكن المفتوحة.

كما سيفرض الالتزام بالتباعد الإجتماعي لمسافة مترين داخل المنشآت العامة والمكاتب، وستغلق النوادي الليلية.

وتعتبر القواعد، التي ستسري من الساعة 6 من صباح اليوم الأحد، نسخة منقحة من مستوى التنبيه الثاني.

وفي اسكتلندا، سيفرض التباعد الاجتماعي لمسافة متر واحد في المناسبات الكبيرة كما سيقتصر الحضور على 100 شخص في الأماكن المغلقة و 500 شخص في الأماكن المفتوحة.

وستفرض أيرلندا الشمالية أيضا قيودا على "يوم الصناديق"ويوم 27 كانون أول/ديسمبر، ولن يكون مسموحا بالمناسبات التي يكون فيها الحضور وقوفا في الأماكن المغلقة وستغلق النوادي الليلية.

يشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لم يعلن حتى الأن عن أي قواعد إضافية لإنجلترا ، لكنه أشار إلى أنه لن يتردد في اتخاذ قرار بعد "الكريسماس" إذا لزم الأمر وسط تزايد حالات الاصابة بالمتحور أوميكرون.