 بولندا تسجل 10 آلاف و789 إصابة جديدة و270 حالة وفاة بكورونا - بوابة الشروق
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بولندا تسجل 10 آلاف و789 إصابة جديدة و270 حالة وفاة بكورونا

وارسو - د ب أ
نشر في: الأحد 26 ديسمبر 2021 - 9:37 ص | آخر تحديث: الأحد 26 ديسمبر 2021 - 9:37 ص

سجلت بولندا 10 آلاف و789 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 270 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 4 ملايين و43 ألفا و585 إصابة، والوفيات إلى 94 ألفا و311 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، أنه تم إعطاء 46 مليونا و155 ألفا و930 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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