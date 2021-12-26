فيوتشر: كنا نستطيع الفوز على الأهلي وغلق مفاتيح اللعب سبب التعادل

يرى محمد عبدالكريم، المدرب العام لفيوتشر، أن فريقه كان يستطيع الفوز على الأهلي في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الدوري الممتاز.

وقال محمد عبد الكريم في تصريحات تلفزيونية: «كنا نستطيع الفوز على الأهلي وإغلاق مفاتيح اللعب وراء السيطرة فى الشوط الثاني».

وأضاف: «اتهزمنا آخر مباراتان وكان لابد أن نظهر بقوة أمام الأهلي نحن فريق قوي ونملك لاعبين مميزين».

وأكمل: «درسنا الأهلي جيدا وكنا نسعى للفوز فقط نحن ناد ولد كبيرا ولنا مستقبل في الدوري».

وأتم: «بعد نهاية كأس الأمم سنكون في مكان أفضل في بطولة الدوري وسنحسن من مركزنا».

ونجح فريق فيوتشر في إيقاف قطار انتصارات النادي الأهلي الذي فاز في 6 مباريات سابقة ليحتل صدارة الدوري العام برصيد 19 نقطة.