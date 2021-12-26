 فيوتشر: كنا نستطيع الفوز على الأهلي وغلق مفاتيح اللعب سبب التعادل - بوابة الشروق
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فيوتشر: كنا نستطيع الفوز على الأهلي وغلق مفاتيح اللعب سبب التعادل

محمد جلال
نشر في: الأحد 26 ديسمبر 2021 - 11:31 م | آخر تحديث: الأحد 26 ديسمبر 2021 - 11:39 م

يرى محمد عبدالكريم، المدرب العام لفيوتشر، أن فريقه كان يستطيع الفوز على الأهلي في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الدوري الممتاز.

وقال محمد عبد الكريم في تصريحات تلفزيونية: «كنا نستطيع الفوز على الأهلي وإغلاق مفاتيح اللعب وراء السيطرة فى الشوط الثاني».

وأضاف: «اتهزمنا آخر مباراتان وكان لابد أن نظهر بقوة أمام الأهلي نحن فريق قوي ونملك لاعبين مميزين».

وأكمل: «درسنا الأهلي جيدا وكنا نسعى للفوز فقط نحن ناد ولد كبيرا ولنا مستقبل في الدوري».

وأتم: «بعد نهاية كأس الأمم سنكون في مكان أفضل في بطولة الدوري وسنحسن من مركزنا».

ونجح فريق فيوتشر في إيقاف قطار انتصارات النادي الأهلي الذي فاز في 6 مباريات سابقة ليحتل صدارة الدوري العام برصيد 19 نقطة.


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