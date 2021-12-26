وفاة الرئيس اليوناني الأسبق كارولوس بابولياس

غيب الموت، اليوم الأحد، الرئيس اليوناني الأسبق وبطل الدبلوماسية كارولوس بابولياس، عن عمر ناهز 92 عاما.

ونعت الرئيسة اليونانية إيكاتيريني ساكيلاروبولو الراحل، وقالت في رسالة تعزية، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء، إنه "شرّف بأخلاقه وسلوكياته أعلى مؤسسة حكومية".

وجرى انتخابت بابولياس رئيسا في فبراير من عام 2005 وظل في المنصب حتى عام 2015.

وكان بابولياس أشرفَ عن تنسيق المشاورات لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي ترأسها رئيس الوزراء لوكاس باباديموس في نوفمبر 2011 أثناء أزمة اليورو، التي أدت إلى اندلاع مظاهرات حاشدة في المدن اليونانية ضد إجراءات التقشف التي كانت تهدف إلى إبقاء البلاد ضمن منطقة اليورو. وجرت انتخابات وطنية في يونيو من عام 2012.

كما شارك، باعتباره وزيرا للخارجية في حكومة أندرياس باباندريو خلال الثمانينيات والتسعينيات، في جهود حل الصراع في الشرق الأوسط.

كما لعب دورا رئيسيا في ترتيب إجلاء الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وفلسطينيين آخرين على متن سفن يونانية من لبنان في عام 1983 خلال الحرب الأهلية في تلك الفترة.