 الصحة العراقية تنفي تسجيل أي إصابة بمتحور أوميكرون - بوابة الشروق
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الصحة العراقية تنفي تسجيل أي إصابة بمتحور أوميكرون

أ ش أ
نشر في: الأحد 26 ديسمبر 2021 - 8:27 م | آخر تحديث: الأحد 26 ديسمبر 2021 - 8:27 م

نفت وزارة الصحة العراقية، تسجيل أي إصابة بمتحور أوميكرون بالبلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، في تصريح وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأحد، إنه ينفي نفيا قاطعا ما أثير في وسائل الإعلام عن تسجيل إصابات مؤكدة بمتحور أوميكرون في العراق، موضحا أن الجهة الوحيدة المخولة للتأكيد بتشخيص الإصابات من عدمها هي مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد.

وأشار إلى أنه رغم كون تسجيل الإصابات بالمتحور الجديد، أمرا متوقعا وممكنا، إلا أنه لغاية الان لم يتم تسجيل إي إصابة مؤكدة بهذا المتحور.

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