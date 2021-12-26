التحالف الدولي في العراق: لا وجود لقوات قتالية لنا ببغداد

أكد التحالف الدولي في العراق، اليوم الأحد، أنه لم تعد لديه قوات قتالية في البلاد منذ التاسع من ديسمبر الجاري.

وقال التحالف، في بيان وفق الوكالة الأنباء العراقية "واع"، إنه اعتبارا من 9 ديسمبر الجاري، لم تعد هناك قوات أمريكية أو قوات للتحالف تخدم بدور قتالي في العراق، موضحا ان التحالف نفذ الالتزامات التي تم التعهد بها في الحوار بين الولايات المتحدة والعراق في يوليو 2021.

وأضاف، أنه كان الانتقال المبكر ممكنا بسبب التقدم الهائل الذي حققته قوات الأمن العراقية، بما في ذلك قوات البشمركة، في تطوير القدرة والقابلية على قيادة القتال ضد عصابات داعش الإرهابية، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية وقوات التحالف المتبقية في العراق، فإن المهمة الأساسية هي تقديم المشورة والمساعدة وتمكين قوات الأمن العراقية من الحفاظ على الهزيمة الدائمة لداعش.