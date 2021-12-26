بنجلاديش: استمرار البحث عن عشرات المفقودين بعد مقتل 39 شخصا في حريق هائل بعبارة

قال مسؤولون في بنجلاديش، اليوم الأحد، إن عمال الإنقاذ مازالوا يبحثون عن عشرات الأشخاص الذين فقدوا بعد اندلاع حريق هائل في عبارة مزدحمة بجنوب البلاد، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 39 راكبا.

وكانت العبارة "إم في أوبهيجان-10" تقل نحو 800 شخص أمس الاول الجمعة، بينما كانت تتحرك على طول نهر سوجاندا في منطقة جالاكاتي، على بعد نحو 150 كيلومترا جنوب غرب دكا.

وقال رئيس إدارة المنطقة، زوهار علي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لقد قمنا بإعداد قائمة تضم أسماء 29 راكبا مازالوا في عداد المفقودين، بناء على تقارير وردت من أقاربهم"، مضيفا أن رجال الإطفاء والدفاع المدني الذين يقومون بالبحث عن الأشخاص لم يعثروا على أحد اليوم الأحد.

وأضاف: "لسنا متأكدين تماما مما إذا كانوا على قيد الحياة".

وأوضح أن الإدارة المحلية دفنت 23 جثة بعد أن جمعت عينات للحمض النووي، دون أن يتمكن أقارب الضحايا من التعرف عليهم على الفور، مضيفا أنه قد تم تسليم باقي الجثث للأقارب.

وأظهرت لقطات تم بثها على شاشات التلفزيون عدة مئات من الأشخاص على ضفة النهر وهم ينتظرون أنباء عن المفقودين.

وذكر مسؤول يحقق في الحادث أن ضعف معايير السلامة ومعدات مكافحة الحرائق المعطلة تسببا في ارتفاع عدد الضحايا فى الحريق.

وقال اللفتنانت كولونيل ظل الرحمان، من جهاز الإطفاء والدفاع المدني استنادا إلى التحقيقات الأولية أن "إدارة السلامة من الحرائق كانت شبه معطلة ولم يتمكن المسؤولون عن العملية من إدارتها".

وقال إنه كان من الأسهل مكافحة النيران بمضخة عاملة ونظام خرطوم . ولم يتمكن من تحديد سبب الحريق.

وأضاف: "نأمل أن نتمكن من الانتهاء من التحقيق في غضون أسبوعين".