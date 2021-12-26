الصحة التونسية تسجل 352 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أفادت وزارة الصحة التونسية في بيان صادر عنها مساء اليوم السبت بأنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 25 ألفا و523 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 352 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المصابين إلى 722 ألفا و795 شخصا، مشيرة إلى تعافي 180 شخصا خلال الفترة ذاتها ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 695 ألفا و94 شخصا.

ويبلغ عدد المرضى الذين يتواجدون في المستشفيات حاليا جراء الإصابة بالفيروس 232 شخصا.