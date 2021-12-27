بوليفارد رياض سيتي تستقطب أشهر نجوم العروض الجليدية في موسم الرياض 2021

تشهد أرينا بوليفارد، بمنطقة بوليفارد رياض سيتي، إحدى مناطق موسم الرياض 2021، انطلاق فعالية "سيرك دوجلاس" غداً الاثنين، وتستمر حتى 18 يناير بواقع 6 أيام من كل أسبوع، من خلال تقديم عروض جليدية، تروي قصة رحلة تطور الإنسان في أجواء مليئة بالإثارة، والألعاب البهلوانية لإسعاد الجماهير، ومنحهم أجواء ترفيهية فريدة خلال فعاليات موسم هذا العام.

وسيقدم الفريق المكون من عدة متزلجين أوروبيين وعالميين، إضافة إلى أولمبيين سابقين، عروضهم الوحيدة لعام 2021 في المملكة، في عرض يعد من أفضل عروض السيرك في العالم على أرضية جليدية مبنية خصيصاً لذلك، تزن أكثر من 45000 كجم وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس" مساء اليوم الأحد.

ويتميز موقع العروض بتهيئته الكاملة من خلال دعمه بنحو 35 كلم من الأنابيب تحت الجليد، لإبقاء الأرضية مجمدة عند درجة حرارة -15 درجة مئوية، مما يزيد الموقع إثارة للجماهير التي تنتظر موعدها مع السيرك.

وبوليفارد رياض سيتي هي إحدى مناطق فعاليات موسم الرياض الترفيهي العالمي الذي يقام في مدينة الرياض عاصمة السعودية.

ويمثل بوليفارد الرياض مجمعا مفتوحا بمساحة 900 ألف متر مربع؛ حيث تضاعفت مساحته في العام 2021 ثلاثة أضعاف لاستيعاب 9 مناطق ثانوية، ويضم 200 مطعم ومقهى ومتجر متنوع، مع ممشى بطول 3 كلم، و9 استديوهات عالمية، و4 مسارح عربية وعالمية، وكذلك منطقة مخصصة للأطفال تحتوي على 500 لعبة إلكترونية.

كما يضم فندقاً بخدمات خمس نجوم على طراز بوتيك هوتيل، بالإضافة إلى ناد صحي ومكاتب تجارية.