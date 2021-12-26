قال الإعلامي عمرو أديب، إنّ أعمال التنقيب عن الآثار في مصر لا تزال مستمرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن هناك الكثيرين الذي كونوا ملايين الجنيهات من التنقيب عن الآثار، مشيرًا إلى أنّ التنقيب لا يحتاج معدات كثيرة.

ولفت إلى أنّ مصر مليئة بالآثار، وأن الكم الأغلب منها لم يتم استكشافه حتى الآن، متسائلًا عن أماكن وضع هذه الآثار بعد اكتشافها من قِبل الدولة.

تصريحات أديب جاءت خلال استعراضه تطورات قضية الاتجار في الآثار وتهريبها، المتهم فيها النائب البرلماني السابق علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب و21 متهما آخرين.

وكانت محكمة استئناف القاهرة قد حدّدت جلسة 8 يناير المقبل؛ لنظر القضية، وذلك بعد تنحي الدائرة 16 جنايات مصر القديمة عن نظر القضية لاستشعارها الحرج.

ووجهت النيابة لعلاء حسانين تهم تشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.

فيما وجهت النيابة لحسن راتب تهم الاشتراك مع حسانين في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في 4 مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها.