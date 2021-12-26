ذا هيل: انقسام بين حلفاء أمريكا بشأن مقاطعة بايدن الدبلوماسية لأولمبياد بكين

رأت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن المقاطعة الدبلوماسية من جانب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين تظهر علامات بالفعل على نجاح محدود.

وذكرت الصحيفة، في تقرير اليوم الأحد، أن الخطوة الأمريكية، التي تهدف إلى السماح للرياضيين بالمنافسة في الأولمبياد مع الاحتجاج في الوقت نفسه على انتهاكات حقوق الإنسان في الصين، على حد قولها، حصلت على دعم المشرعين في كلا الحزبين وجماعات حقوق الإنسان وحلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين مثل المملكة المتحدة وكندا وأستراليا، لافتة إلى أنه برغم ذلك، فإن هذا الدعم بعيد كل البعد عن أن يكون دعمًا عامًا.

وأوضح التقرير أن فرنسا سترسل دبلوماسيين إلى بكين، قائلة إنها تعارض استخدام المسابقات الرياضية لتسليط الضوء على المخاوف بشأن حقوق الإنسان في الصين، أما كوريا الجنوبية فلن تشارك في المقاطعة الدبلوماسية للألعاب، مستشهدة بتنسيقها مع الصين بشأن كوريا الشمالية، في انفصال حاد عن موقف الولايات المتحدة.

ولم يتخذ الاتحاد الأوروبي بعد قرارًا نهائيًا بشأن كيفية تعامله مع الألعاب، حيث إن الدول الأعضاء على طرفي النقيض بشأن هذه المسألة.

وكانت تقارير نقلت عن مصدر حكومي في أوائل ديسمبر الجاري قوله إن وزير الخارجية الألماني دعا إلى رد مشترك من الدول الأوروبية بشأن الأولمبياد، وإن إيطاليا، التي من المتوقع أن تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026، لا تخطط للانضمام إلى الولايات المتحدة في مقاطعة دبلوماسية.

في السياق ، قال هنريك ثون وزير الدولة بوزارة الخارجية النرويجية، لـ "ذا هيل"، إن النرويج، التي يُنظر إليها على أنها واحدة من أفضل الدول أداءًا في الأولمبياد الشتوية، تخطط لإرسال دبلوماسييها ورياضييها إلى بكين، في حال سمحت قيود السفر المتعلقة ب(كوفيد-19 )بذلك في فبراير.

وأضاف: "لا تعتبر الحكومة النرويجية المقاطعة بشكل عام وسيلة فعالة لتعزيز التنمية السلمية وحقوق الإنسان والتفاهم المتبادل بين الدول".

وعلى الجانب الآخر، أشار التقرير إلى أن ليتوانيا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، لن ترسل دبلوماسيين؛ في انتقاد للصين لشنها حملة إكراه اقتصادي بسبب قرار فيلنيوس تحسين العلاقات مع تايوان.

كما ورد أن دبلوماسي اليابان سيغيبون عن الألعاب، بينما قالت نيوزيلندا إن دبلوماسييها سيظلون في البلاد وسط جائحة (كوفيد-19).

وأوضح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للصحيفة، قائلًا إن إدارة بايدن "لا تنسق حملة عالمية مع شركاء آخرين"، لكن الولايات المتحدة "تشاورت مع الحلفاء والشركاء وأبلغتهم بقرارنا مسبقًا".

وبدورها، اعتبرت مديرة المعهد الدولي بجامعة ميتشيجان، ماري جالاجر، إن الافتقار إلى الوحدة بين شركاء الولايات المتحدة يمكن أن يصب في مصلحة الصين.

وقالت: "أعتقد أن مشكلة هذه الأنواع من المقاطعة هي أنها تميل إلى أن توضح لبكين أين تكمن الفواصل بين حلفاء الولايات المتحدة أو الديمقراطيات الغربية الأخرى"، مضيفة أن ذلك يظهر للصين "أين يكمن الخلاف ومن هم غير المستعدين للوقوف خلف الولايات المتحدة عندما تتخذ هذه الإجراءات".