صحيفة سعودية: استهداف الميليشيا للمدنيين في المملكة جرائم حرب تستوجب المحاكمة

أكدت صحيفة "البلاد" السعودية أن استهداف الميليشيا الإرهابية للمدنيين في المملكة جرائم حرب تستوجب المحاكمة.. مشيرة إلى أن دول العالم تؤكد دائما تضامنها ووقوفها التام مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات وتدابير لصون أمنها وسلامة شعبها والمقيمين على أرضها.

وذكرت "البلاد" - في افتتاحيتها اليوم الأحد، بعنوان "الإرهاب الحوثي" - أن المجتمع الدولي لم يعد بحاجة إلى براهين وأدلة لضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه تلك الميليشيا لوقف اعتداءاتها الآثمة وجرائمها المستمرة بحق الشعب اليمني من قتل وسجن وتعذيب ونهب لمقدرات اليمن، وإطالة أمد الصراع.

وأشارت الصحيفة إلى دور المملكة في محاولة إنهاء الأزمة اليمنية من خلال الجهود الإنسانية الكبيرة التي تقوم بها المملكة من خلال مركز الملك سلمان والبرنامج السعودي لإعمار وتنمية اليمن، وجهودها المستمرة على كل الأصعدة للحفاظ على وحدة الشعب اليمني، مطالبة بدور أممي ودولي لإنهاء جرائم تلك المليشيا، ودفعها باتجاه الحل لعودة السلم داخل اليمن واستقرار المنطقة.