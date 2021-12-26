أكثر من 242 ألف تونسي تلقوا جرعات مضادة لكورونا في يوم مفتوح للتطعيم

أعلنت وزارة الصحة في تونس يوم السبت عن تطعيم أكثر من 242 ألف شخص ضد فيروس كورونا في يوم مفتوح للتطعيم.

وأفادت وزارة الصحة أن 242 ألفا و610 أشخاص تلقوا جرعات من اللقاحات المضادة لكورونا حتى الساعة الرابعة ظهرا، توقيت إغلاق مراكز التطعيم.

وشهدت المراكز في العاصمة وأغلب أنحاء البلاد إقبالا كبيرا، بعد أيام من فرض إجبارية الاستظهار بالجواز الصحي كشرط لدخول الفضاءات العامة والمغلقة ومقرات العمل.

وهذا اليوم الثامن المفتوح الذي تنظمه السلطات منذ بدء الحملات المكثفة للتطعيم في أغسطس الماضي في مسعى لتفادي موجة وبائية جديدة في البلاد بعد موجة كاسحة في الصيف تسببت في أعداد قياسية من الوفيات والإصابات.

واستكمل حوالي نصف سكان البلاد 6ر5 مليون شخص تقريبا، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة، التطعيم فيما بدأت السلطات بتعميم الجرعة الثالثة المعززة.