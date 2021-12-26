باكستان: تسجيل 358 إصابة جديدة بكورونا و2 حالة وفاة

أعلنت باكستان، اليوم الأحد، تسجيل حالتي وفاة بسبب فيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك ترتفع حصيلة الوفيات بسبب الفيروس إلى 28 ألفا و907 حالات، طبقا للمركز الوطني للقيادة والعمليات.

وأضاف المركز أنه تم تسجيل 358 حالة إصابة جديدة، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم.

وتم اختبار إجمالي 52 ألفا و50 عينة، في الساعات الـ24 الماضية، كانت نتائج 358، منها إيجابية، مما يظهر أن معدل الإصابة 0.68%.

وقال المركز إنه تم نقل 631 مريضا إلى المستشفيات، بمختلف أنحاء البلاد.

وأكد نائب مفوض الصحة في إسلام آباد، حمزة شفقات، أن إسلام آباد سجلت أمس الأول الجمعة أول حالة إصابة بمتحور "أوميكرون".

ولم يكن المريض، لديه أي تاريخ سفر دولي مسبق، لكنه سافر مؤخرا إلى كراتشي.