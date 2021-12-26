فرنسا تسجل أكثر من 27 ألف إصابة جديدة بكورونا و96 وفاة

سجلت فرنسا 27 ألفا و697 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما أضافت البلاد 96 وفاة خلال الفترة نفسها، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

ترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 9 ملايين و192 ألفا و843 إصابة، والوفيات إلى 123 ألفا و531 وفاة.

وكانت فرنسا قد سجلت أمس السبت رقما قياسيا لحالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا، متخطية حاجز الـ 100 ألف إصابة في يوم واحد، وذلك في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتخاذ إجراءات لاحتواء التفشي السريع لمتحور "أوميكرون".

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة التي سجلتها فرنسا يوم السبت 104 آلاف و611 حالة.