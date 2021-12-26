دول الخليج تأسف لعدم إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية في موعدها

أعربت دول مجلس التعاون الخليجي عن أسفها لعدم إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية في موعدها المقرر يوم 24 كانون أول/ديسمبر الجاري.

وجدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، في بيان له" دعوته لجميع الأطراف الليبية لتغليب المصالح الوطنية والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا".

وعبر الأمين العام عن مشاركته المجتمع الدولي الأسف لعدم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر يوم 24 كانون أول/ديسمبر 2021، الذي كان استحقاقًا دستوريًا ومطلبًا دوليًا لتمهيد الطريق نحو مستقبل أفضل للشعب الليبي وأمنه و استقراره.

وأكد الحجرف" على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن الأزمة الليبية، مجددًا حرص دول المجلس على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي الشقيق، وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتھا واستقلالها ووحدة أراضيھا ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، ومساندة الجھود المبذولة للتصدي لتنظيم ما يسمى بـ "داعش" الأرھابي، ودعم جھود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة".

يذكر أن المجلس الرئاسي الليبي أكد، في تصريحات للمتحدثة باسمه، يوم الجمعة، استمراره في تولي السلطة التنفيذية بالبلاد، وفق خارطة الطريق السياسية التي وضعت برعاية قوى دولية.