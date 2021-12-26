السيتي يضرب ليستر بسداسية في الدوري الإنجليزي

واصل مانشستر سيتي انتفاضته القوية ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وأرسل هدية ثمينة لجماهيره في احتفالات أعياد الميلاد (الكريسماس)، عقب فوزه الكاسح 6 / 3 على ضيفه ليستر سيتي، اليوم الأحد، في المرحلة التاسعة عشر للبطولة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز أرسنال على مضيفه نورويتش سيتي 5 / صفر، وتوتنهام هوتسبير على ضيفه كريستال بالاس 3 / صفر.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي، الذي حقق انتصاره التاسع على التوالي في البطولة، إلى 47 نقطة، ليحكم قبضته أكثر على الصدارة، متقدما بفارق 6 نقاط على أقرب ملاحقيه ليفربول، الذي تأجل لقائه ضد ضيفه ليدز يونايتد، الذي كان مقررا اليوم في نفس المرحلة، بسبب تفشي فيروس كورونا بين أفراد الفريق الأبيض. في المقابل، توقف رصيد ليستر سيتي، الذي تكبد خسارته السابعة في البطولة هذا الموسم، مقابل 6 انتصارات و4 تعادلات، عند 22 نقطة في المركز التاسع، علما بأن هذه هي الهزيمة الثانية التي يتلقاها الفريق الملقب بـ(الثعالب) خلال مبارياته الثلاث الأخيرة في البطولة.

وافتتح مانشستر سيتي التسجيل مبكرا عن طريق نجمه البلجيكي كيفن دي بروين في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف الجناح الجزائري رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، فيما أحرز الألماني إيلكاي جوندوجان ورحيم سترلينج الهدفين الثالث والرابع للفريق السماوي في الدقيقتين 21 و25 من ركلة جزاء على الترتيب.

وانتفض ليستر في بداية الشوط الثاني الذي قلص خلاله الفارق، بعدما أحرز جيمس ماديسون الهدف الأول للفريق الضيف في الدقيقة 55، ليصبح هذا هو أول هدف يسكن مرمى مانشستر سيتي، بعدما حافظ على نظافة شباكه في مبارياته الثلاث الماضية بالمسابقة.

وأضاف أديمولا لوكمان والنيجيري كيلتيشي إيهياناتشو الهدفين الثاني والثالث لليستر في الدقيقتين 59 و65 على الترتيب، لكن مانشستر سيتي أوقف صحوة منافسه في المباراة، بعدما أضاف لاعبه الإسباني آيميريك لابورت الهدف الخامس في الدقيقة 69.

وأنهى رحيم سترلينج مهرجان الأهداف التي شهدتها المباراة، بعدما سجل الهدف السادس لمانشستر سيتي في الدقيقة 87. ومنذ خسارته صفر / 2 أمام ضيفه كريستال بالاس في 30 أكتوبر الماضي، ضمن المرحلة العاشرة للبطولة، لم يعرف مانشستر سيتي سوى طعم الفوز في البطولة، حيث اجتاز جميع منافسيه في لقاءاته التسعة الأخيرة، التي شهدت تسجيله 30 هدفا، فيما سكنت شباكه 6 أهداف.