الاتحاد التركي: جالاتا سراي سيفعل بند شراء مصطفى محمد

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كشف محسن اورتجال، المدير التقني للاتحاد التركي لكرة القدم، موقف جالاتا سراي من تفعيل بند شراء مصطفى محمد، مهاجم الزمالك والمعار إلى الفريق لنهاية الموسم.

وقال اورتجال في تصريحات تلفزيونية لقناة الحياة: «مصطفى محمد يقدم مستويات مميزة مع جالاتا سراي حاليا».

وأضاف: «اعتقد أن جالاتا سراي سيبقي على مصطفى محمد لانه بحاجة إليه».

وأكمل المدير الفني للاتحاد التركي: «بقاء مصطفى محمد مع جالاتا سراي سيمنحه الثقة الكبيرة نظرا لأنه انسجم مع الفريق».

وعن لاعب وسط الأهلي اليو ديانج.. قال: «وارد كل شئ لكنب سمعت عن التكهنات حول انتقاله إلى جالاتا سراي».

وأتم: «اتابع الأهلي والدوري المصري ومن أفضل اللاعبين الذين دربتهم في الإسماعيلي هو حسني عبد ربه وأحمد فتحي».