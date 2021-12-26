ياسر يعوض أيمن وتاو يقود الهجوم في تشكيل الأهلي المتوقع أمام فيوتشر

تُقام اليوم الأحد آخر المباريات المحلية في عام 2021 بلقاء الأهلي وفيوتشر الذي يحدث لأول مرة في التاريخ، وذلك في مواجهة مؤجلة من الأسبوع السابع من الدوري العام.

ويحل الأحمر ضيفًا على فيوتشر في الثامنة من مساء اليوم على ملعب الأهلي وي السلام، وهي المواجهة الأولى بين الفريقين في التاريخ، كما أنها الأخيرة في عام 2021 بعد قرار رابطة الأندية بإيقاف مسابقة الدوري من 27 ديسمبر حتى 6 فبراير المقبل بسبب إقامة كأس الأمم الإفريقية.

وسيفقد الأهلي ورقتين مهمتين في لقاء اليوم بعد تأكد إصابة عمرو السولية في عضلة السمانة وغيابه عن الملاعب لـ 3 أسابيع وكذلك إصابة أيمن أشرف بإجهاد عضلي، بجانب غياب استبعاد عدد من اللاعبين الآخرين لوجهة نظر فنية ومنهم وليد سليمان ومحمود كهربا ومحمد محمود.

ومن المتوقع أن يدخل بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد الشناوي

المدافعون: أكرم توفيق وبدر بانون وحمدي فتحي وياسر إبراهيم وعلي معلول

لاعبو الوسط: أليو ديانج وعمار حمدي

لاعبو الهجوم: محمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر.

يُذكر أن الأهلي يسعى لاستكمال البداية القوية في الدوري هذا الموسم، حيث يعد هو الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة بين جميع فرق المسابقة، بعدما تمكن من تحقيق الانتصار في مبارياته الست الأولى، وهو ما يضعه في صدارة جدول الترتيب برصيد 18 نقطة.