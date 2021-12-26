دبي تطلق بوابة إلكترونية لقانون تنظيم اقتسام الوقت

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وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، بإطلاق بوابة إلكترونية لقانون تنظيم اقتسام الوقت في الإمارة الخليجية، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وذكرت صحيفة "البيان"، اليوم الأحد، أن هذا التوجيه يهدف لتأكيد مكانة دبي كأفضل مدينة للحياة والزيارة في العالم.

وتضمن البوابة الإلكترونية: "‏‏epermits.dtcm.gov.ae/‏‏Timeshare/‏‏Welcome.aspx" تيسير إجراءات التسجيل، وإصدار التصاريح المطلوبة بكل سهولة، بالإضافة إلى توفير الإرشادات والمعلومات الضرورية للعاملين في هذا القطاع وكذلك السياح والمهتمين.

وشاركت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، مجموعة من الشركاء، في تطوير البوابة الإلكترونية الجديدة.

وتسمح البوابة للمنشآت العاملة في مجال نظام اقتسام الوقت، بالتقدم بطلب تسجيل الوحدات المؤهلة ضمن المعايير المحددة، بالإضافة للحصول على تصاريح وتراخيص بمزاولة هذا النشاط في الإمارة، وإمكانية تجديدها سنويا.

وينتظر أن تفيد البوابة الإلكترونية بشكل كبير المنظومة السياحية، وتسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في المدينة وما يمكن أن تقدمه عقاراتها ومنشآتها الفندقية من مميزات.

كما توفر البوابة كل المعلومات الملحة التي تهم المستثمرين والملاك والمشغلين والسيّاح الراغبين في الاستفادة من الوحدات الخاضعة لنظام اقتسام الوقت في دبي.