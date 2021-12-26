اللؤلؤ الطبيعي يتصدر الواردات الإماراتية من السعودية

تصدر اللؤلؤ الطبيعي، ومعه الأحجار الكريمة، المعادن الثمينة، قائمة الواردات الإماراتية من السوق السعودية بقيمة بلغت ما يقارب 7ر2 مليار ريال، تليها معادن عادية ومصنوعاتها بقيمة بلغت 5ر1 مليار ريال، ومن ثم المنتجات المعدنية بقيمة بلغت 2ر1 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفق تقرير أصدره مركز الدراسات الاقتصادية في اتحاد الغرف التجارية السعودية.

وذكرت صحيفة "الرؤية" الإماراتية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أن الإمارات تبوأت المركز الأول في مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث حجم التبادل التجاري بينها وبين السعودية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين ما يقارب 24 مليار ريال في الربع الثالث لعام 2021، بنسبة ارتفاع 16% مقارنة بالربع الثالث لعام 2020.

وبلغ إجمالي الصادرات غير البترولية من السعودية إلى دولة الإمارات ما يقارب 6ر8 مليار ريال في الربع الثالث لعام 2021، وبذلك تحتل دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في ترتيب الصادرات غير البترولية من المملكة، وتصدرت قائمة صادرات اللدائن ومصنوعاتها والمطاط ومصنوعاته بقيمة7ر1 مليار ريال، تليها عربات، طائرات، بواخر، ومعدات نقل مماثلة بقيمة بلغت 6ر1 مليار ريال، ومن ثم آلات وأجهزة آلية، ومعدات كهربائية، وأجزاؤها، وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة في الإذاعة المرئية (التلفزيون)، وأجزاء ولوازم هذه الأجهزة بقيمة بلغت 5ر1 مليار ريال.

ووصف رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان، العلاقات الاقتصادية السعودية الإماراتية بالمتميزة، وقال إنه ينتظرها في العام الجديد آفاقا مستقبلية أوسع من التطور والمزيد من فرص النمو.