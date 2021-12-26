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كندا تسجل 9319 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة

أوتاوا - د ب أ
نشر في: الأحد 26 ديسمبر 2021 - 9:38 ص | آخر تحديث: الأحد 26 ديسمبر 2021 - 9:38 ص

سجلت كندا 9319 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 4 حالات وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و987 ألفا و909 إصابات، والوفيات إلى 30 ألفا و203 حالات.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، أنه تم إعطاء 66 مليونا و963 ألفا و629 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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