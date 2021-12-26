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أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن موعد إجراء قرعة كأس الرابطة والتي تقام لأول مرة، وموعد انطلاق البطولة.

وستلعب مباريات كأس رابطة الأندية اثناء مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في الكاميرون بداية من شهر يناير القادم.

واصدرت رابطة الأندية بيانا رسميا في ساعة مبكرة من صباح الأحد كالتالي: وجهت رابطة الأندية المحترفة دعوة رسمية للأندية الأعضاء لحضور مراسم قرعة النسخة الأولى من مسابقة كأس الرابطة والتي ستقام يوم الإثنين الموافق 3 يناير 2022.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات النسخة الأولى من كأس الرابطة يوم الإربعاء الموافق 12 يناير 2022.

وسيتم تقسيم فرق الدوري الـ18 إلى 3 مجموعات حيث يلعب كل فريق 5 مباريات، ويتأهل بطل كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل فريق صاحب مركز ثاني إلى نصف النهائي.