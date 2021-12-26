اتحاد السلة يوافق على خطة الاتحاد الدولي لتطوير اللعبة

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وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة على تطبيق الاستراتيجية الخاصة بتطوير كرة السلة في مصر والتي تم وضعها بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة السلة “فيبا”.

واجتمع مجلس ادارة الاتحاد أمس السبت باللجنة التي تابعت على مدار العام مع الاتحاد الدولي خطة عمل تطوير جميع المجالات المتعلقة بتطوير النشاط من الناحية الفنية والإدارية.

وتضم اللجنة كلًا من المهندس محمد عبد المطلب والكابتن رحاب الغنام وكلًا من الكابتن شريف سليمان والكابتن محمود الجزار.

وعرضت اللجنة على مجلس الإدارة التصور بالكامل الخاص بمشروع التطوير سواء عن طريقة العمل والتطبيق والتنفيذ وتمت الموافقة على البدأ في تنفيذ المشروع مع بداية عام 2022.

وينقسم مشروع التطوير لـ 5 محاور أساسية وفقًا لما تمت الموافقة عليه في الاجتماع وهم “أعمال الإدارة والتسويق والناحية الفنية والتطوير لعناصر اللعبة بجانب نظام المسابقات”.