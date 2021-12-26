انتحار عامل شنقا أمام أطفاله بعد ترك زوجته للمنزل في بولاق الدكرور

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في واقعة انتحار عامل شنق أمام أطفاله في بولاق الدكرور غرب المحافظة، إلى أن المتوفى يبلغ من العمر 50 عاما ويقطن في شقته مع أطفاله وتركت زوجته المنزل لوجود خلافات بينهما.



وأضافت التحريات، أن المتوفى أقدم على الانتحار بسبب مروره بأزمة نفسيه، وذلك بعد طرده من العمل ووجود خلافات بينه وبين زوجته، فشنق نفسه بسلك كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.



وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من غرفة النجدة بانتحار عامل شنقا؛ لذا انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.



وتبين وجود جثه عامل يبلغ من العمر 50 عاما، معلق بسلك كهربائي من رقبته، نقلا إلى مشرحة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.