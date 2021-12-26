السياحة تصدر العدد 88 من حوليات المجلس الأعلى للآثار

أصدرت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الإدارة العامة للنشر العلمي، العدد 88 من حوليات المجلس الأعلى للآثار، والذي يضم مجموعة من المقالات والتقارير العلمية المختلفة عن الحفائر الأثرية وفقه اللغة والفن والعمارة وغيرها، بالإضافة إلى عرض لكتابين في مجال علم الآثار.

ويكرم العدد الراحل الأستاذ عطية رضوان، الذي تفانى في عمله بالمجلس الأعلى للآثار، ووافته المنية في 13 يوليو 2012.

وسيشهد عام 2022 عددين متميزين من الحوليات: الأول بمناسبة مرور 200 عام على فك رموز اللغة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، والعدد الثاني بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.

جدير بالذكر أن العدد الحالي يعد أحدث إنتاج علمي للمجلس الأعلى للآثار في دوريته التي بدأت منذ عام 1900، واستمرت حتى الآن، وقد توقف نتيجة جائحة كورونا.