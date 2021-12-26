انتحار موظف داخل إحدى الشركات فى التجمع الخامس

أقدم موظف على الانتحار، بإلقاء نفسه من الطابق الثالث، داخل إحدى الشركات بمنطقة التجمع، وأمر اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إحالة الواقعة للنيابة التى تولت التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، إخطارا قسم شرطة التجمع الخامس، بانتحار موظف داخل شركة بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص عثر على جثة موظف يدعى نور، ملقاة على الارض.

ودلت التحريات مرور الضحية بضائقة مالية وبالتزامن مع توبيخ مديره له قام بالانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الثالث، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.