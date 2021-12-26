انطلاق أعمال القافلة الطبية من جامعة المنصورة في الوادي الجديد

انطلقت اليوم الأحد، في الوادي الجديد أعمال القافلة الطبية التي تنظمها جامعة المنصورة تحت شعار قافلة "جسور الخير 13"، بهدف توفير خدمات طبية مختلفة لأهالي المحافظة، وسد العجز في نقص التخصصات الطبية المختلفة.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن القافلة تستمر لمدة 4 أيام وتضم التخصصات الطبية المختلفة، وتشمل "أمراض النساء، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية"، وتوفير الأدوية، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية بالمجان.

وأضاف أن القافلة تقدم خدماتها اليوم الأحد، وغدًا الإثنين بمقر مستشفى الخارجة التخصصي، وتستكمل أعمالها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بمقر مستشفى الداخلة العام، وذلك من خلال الحجز المسبق للحالات المرضية التي تحتاج للكشف والتشخيص.

وأشار إلى التشديد على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا لضمان حماية صحة المواطنين، والأطقم الطبية والتمريض.