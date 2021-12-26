يقدم مطعم افتتح في منطقة "بوليفارد رياض سيتي" إحدى مناطق "موسم الرياض 2021"، تجربة فريدة لزواره من خلال تناول أطباقهم المفضلة وسط أجواء مرعبة، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وتكمن فكرة المطعم في تقديم الطعام بطريقة مرعبة، حيث تكون الأطباق التي يقدم بها الطعام على شكل مجسمات مرعبة.

بالإضافة إلى تقديم الطعام من قبل العاملين بطريقة طبيعية غير مرعبة، دون إخافة الزوار.

وبعروض رعب متقطعة، ينظم المطعم بمجموعة مكونة من 24 ممثلا، تتراوح مدتها بين 10 و12 دقيقة. حيث يدخلون بطريقة مدروسة، ويعرض في الوقت نفسه فيلم يتوافق مع العروض في السيناريو والمشاهد.

وتم اعتماد 4 مواضيع رعب، منها الزومبي، والأشباح، والمجانين، والمهرجين، حيث يتم تقديم كل فقرة بمفردها ولا يتجاوز كل عرض مدة 12 دقيقة، ويمنع على الممثلين لمس الزوار أو طاولاتهم.