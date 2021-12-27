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بعد إصابة ابنته.. مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتيجة فحص كورونا لبينيت سلبية

نفتالي بينيت
نفتالي بينيت
وكالات
نشر في: الأحد 26 ديسمبر 2021 - 11:56 م | آخر تحديث: الأحد 26 ديسمبر 2021 - 11:56 م

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن نتيجة فحص كورونا الذي خضع له رئيس الوزراء جاءت سلبية، بعد أن ثبتت إصابة ابنته بالفيروس.

وأوضح المكتب أن بينيت سيبقى في الحجر الصحي في الوقت الحالي بدافع الحذر، مشيرا إلى أن فحوصات جميع أفراد عائلة رئيس الوزراء جاءت سلبية، باستثناء أحد أبنائه الذي سيخضع لاختبار إضافي بسبب خطأ في الفحص، بحسب روسيا اليوم.

وكان المكتب أعلن في وقت سابق الأحد أن بينيت انسحب فورا من الجلسة التي عقدتها حكومته في الجولان المحتل، بعد إبلاغه بأن ابنته ميخال (14 عاما) أصيبت بكورونا.

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