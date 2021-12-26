نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو يرصد تفاصيل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروعات استصلاح وزراعة أراض صحراوية بتوشكى، وذلك في إطار افتتاح الرئيس لعدد من المشروعات القومية بصعيد مصر.



وتفقد الرئيس أعمال ضخ المياه في الترع المنفذة بالمشروع؛ لزراعة 650 ألف فدان بإجمالي أطوال ترع 40 كم و50 كم طرق و35 عملا صناعيا، واشترك في الأعمال 50 شركة وطنية و15 ألف مهندس وعامل و300 معدة.









وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد خاصة في مجال الزراعة ومنها مشروع توشكي الخير.



وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن افتتاحات المشروعات القومية تأتي ضمن فاعليات «أسبوع الصعيد» في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.