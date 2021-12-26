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الجزائر: اكتشاف حالتين جديدتين لمتحور أوميكرون

(د ب أ)
نشر في: الأحد 26 ديسمبر 2021 - 9:13 م | آخر تحديث: الأحد 26 ديسمبر 2021 - 9:13 م

أعلن معهد باستور الجزائر، اليوم الأحد، عن تسجيل حالتي إصابة جديدتين بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.

وكشف المعهد في بيان له اليوم الأحد، ان الأمر يتعلق بمواطنين جزائريين قادمين من فرنسا وبريطانيا، ليرتفع عدد المصابين بهذا المتحور في البلاد إلى 4 بينها حالة واحدة تعود لرعية أجنبية.

كانت وزارة الصحة اعلنت في وقت سابق اليوم الأحد إنها سجلت 261 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 216 ألفا و637.
وكشفت الوزارة في بيان لها عن رصد 9 وفيات جديدة بزيادة حالتين عن يوم أمس، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 6 آلاف و238.

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