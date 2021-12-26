السجن 15 عاما لسائق ضبط بحوزته 100 طربة حشيش بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، اليوم الأحد، المدعو "م. ف. ص"، سائق، بالسجن 15 عامًا؛ لاتهامه بحيازة 100 طربة لمخدر الحشيش، بقصد الإتجار، في القضية رقم 20007 لسنة 2021 جنايات أول العامرية.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مباحث مكافحة الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات، حول ضبط شخص، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وجاء في التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، أن عملية الضبط جرت عقب توصل تحريات المباحث إلى أن المتهم عقد العزم على ترويج كمية كبيرة من مخدر الحشيش على عملائه، فتم تقنين الإجراءات، وإعداد كمين له، حيث ألقي القبض عليه أثناء اعتزامه تسليم الحشيش في أحد شوارع المنطقة محل سكنه.

وأضافت التحقيقات أنه وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على كيس بلاستيكي، وبتفريغ محتوياته، تبين أن بداخله 100 طربة لمخدر الحشيش، تزن 10 كيلو جرامات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهته، أقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته؛ كانت بقصد الإتجار، والمبلغ المالي؛ من حصيلة البيع، والهاتف المحمول؛ لتسهيل الاتصال بعملائه، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: أيمن مصطفى الصحن، ووضاح محمد عبد السلام، وجلال فتحي أحمد عمار، وسكرتير الجنايات سعيد عبد العظيم.