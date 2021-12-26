استطلاع: 62% من غير المطعمين في بريطانيا ليس لديهم خططا للحصول على لقاح

أظهر استطلاع رأي جديد أجرته مجلة الأيكونوميست بالاشتراك مع مؤسسة يوجوف لاستطلاعات الرأي أن 62% من الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم ليس لديهم خطط لتلقي أي نوع من لقاحات كوفيد-19.

وكشف الاستطلاع أن أكبر فئة عمرية من الأشخاص غير المطعمين والذين لن يتلقوا التطعيمات هم الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و 64 عامًا، حيث قال 74 % منهم إنهم لا يخططون لتلقي لقاح على الإطلاق ، وقال 4 % منهم سيحصلون "بالتأكيد" على أحد الجرعات في المستقبل.

ووجد الاستطلاع أيضًا أن نسبة النساء البيض الحاصلات على شهادات جامعية أكثر من النساء البيض غير الحاصلات على شهادات جامعية في رفضهن تلقي أي لقاح على الإطلاق، حيث قالت 74 % من النساء البيض الحاصلات على شهادات جامعية إنهن لا يخططن لذلك مقارنة بـ 66 % من النساء البيض غير الحاصلات على شهادات جامعية.

شمل الاستطلاع ، الذي طرح سلسلة من الأسئلة ، مجموعة فرعية من 391 شخصا، من بينهم 181 من الذكور و 210 من الإناث، وشمل العرق والعمر والمستوى التعليمي والوضع الاجتماعي والاقتصادي. اختلفت الردود بين غير الملقحين في المسح حسب التركيبة السكانية المختلفة.

كما قال جزء كبير من المشاركين من أصل إسباني ممن لم يتم تلقيحهم إنهم ليس لديهم خطط أيضًا ، حيث قال 43 % منهم إنهم لا يخططون لتلقي جرعة على الإطلاق، مقارنة بـ 19 % قالوا إنهم قد يحصلون على حقنة واحدة أو أكثر من اللقاحات و قال 17 % إنهم سيحصلون بالتأكيد على واحدة.

وأكبر فشة على المستوى الدخل االتي تقول إنهم ليس لديهم خطط لتلقي الجرعة ممن شملهم الأستطلاع الذين يحصلون على ما بين 50 ألف إلى 100 ألف دولار حيث قال 63 % منهم إنهم ليس لديهم خطط. هذا بالمقارنة مع 62 % من الأشخاص غير الملقحين الذين يجنون أقل من 50 ألف دولار و 58% ممن يكسبون 100 ألف دولار على الأقل.

وكانت المنطقة التي بها أكبر عدد من غير الملقحين والذين ليس لديهم خطط لتلقي حقنة هي مناطق الضواحي ، حيث قال 67 % إنهم لا يعتزمون الحصول على اللقاح.

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