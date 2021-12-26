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حصيلة إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز 52 مليونا والوفيات أكثر من 816 ألفا

د ب أ
نشر في: الأحد 26 ديسمبر 2021 - 1:34 ص | آخر تحديث: الأحد 26 ديسمبر 2021 - 1:34 ص

زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 4ر0% مقارنة بنفس الوقت أمس إلى 1ر52 مليون إصابة، حتى الساعة 0212 مساء بتوقيت نيويورك، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغت حصيلة الوفيات الإجمالية 816 ألفا و445 وفاة.

وكانت الزيادة على المستوى الوطني في عدد حالات الإصابة أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغة 3ر0% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة عند 29ر5 مليون إصابة، بزيادة 2ر0% عن نفس الفترة من اليوم السابق.

وشهدت فلوريدا زيادة 2% في عدد حالات الإصابة مقارنة بنفس الفترة أمس، ليصل الإجمالي إلى 91ر3 مليون إصابة.

وسجلت أريزونا أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية عند 72 وفاة.

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