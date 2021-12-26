رفع ٣٣٣ حالة إشغال طريق مخالف بنطاق ٦ مراكز في البحيرة

أعلنت محافظة البحيرة، عن تنفيذ الوحدات المحلية بنطاق ٦ مراكز برفع ٣٣٣ حالة إشغال طريق.

وأوضحت المحافظة، في بيان لها اليوم الأحد، أن الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز دمنهور ووادي النطرون ورشيد وأبو حمص والدلنجات؛ أسفرت عن رفع ٣٣٣ حالة إشغال طريق مخالفة تنوعت ما بين ثابت ومتحرك بنطاق الشوارع والميادين، عبارة عن إزالة ١٨١ حالة إشغال بدمنهور، و٣٢ حالة بوادي النطرون، ورفع ٣٠ حالة إشغال برشيد، و٦٠ حالة بأبو حمص، و٣٠ حالة في الدلنجات.

وكشف البيان أنه تم تحرير ١١ محضرا لعدم ارتداء الكمامة بكوم حمادة.

وأضاف البيان، أن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وجه باستمرار الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية؛ لمتابعة تطبيق التراخيص والإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا وكذلك تكثيف حملات رفع الإشغالات؛ للحفاظ على حرم الطريق وتيسير الحركة المرورية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.