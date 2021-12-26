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راحة سلبية للاعبى المصرى و الشعبانى يغادر إلى تونس

بورسعيد - إيهاب أبو المعاطي
نشر في: الأحد 26 ديسمبر 2021 - 5:28 م | آخر تحديث: الأحد 26 ديسمبر 2021 - 5:29 م

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى بقيادة معين الشعبانى منح لاعبيه راحة سلبية عشر ايام عقب مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندرى التى أقيمت مساء اول امس الجمعة على ستاد الجيش ببرج العرب وانتهت بفوز الاتحاد السكندرى بهدف دون رد.

فى الوقت نفسه غادر معين الشعبانى المدير الفنى إلى تونس لقضاء اجازة خلال فترة توقف مباريات الدورى.

وأكد الشعبانى على سعادته بتأهل المصرى لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية .

وقال انه مطمئن على مسيرة فريقه بالدورى المحلى .. مشيراً ان تدعيمات الفريق خلال فترة الانتقالات يناير المقبل ستزيد من قوة المصرى

وأشار انه وضع برنامج إعداد خاص للفريق سيتم تطبيقه فور انتهاء الاجازة السلبيه وانه سيفاضل بين الانتظام بالمران على الملعب الفرعى ببورسعيد او الانتقال إلى المعسكر الخارجى ببرج العرب بعدما يعقد جلسة مع اللجنة التى ستدير النادى الشهور القادمة .


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