محافظ الدقهلية يجتمع برئيس قطاع الطب العلاجي لبحث دعم المستشفيات

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عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، اجتماعا بالدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، والدكتور أشرف الأتربي مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة، والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية؛ لبحث دعم مستشفيات الصحة بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة.

وأشار مختار إلى دعم مستشفيات الصحة في عدد من الأجهزة والمستلزمات الطبية بتكلفة إجمالية بلغت 30 مليون جنيه، شملت (15 سرير رعاية مركزة- 30 مونيتور- 4 أجهزة تنفس صناعي- 10 أجهزة صدمات- 9 أجهزة رسم قلب- 4 أجهزة دياثرمي- 5 أجهزة غازات الدم- 4 شفاطات سوائل- 3 نبيوليزر- 32 سرنجة محاليل- 8 مضخات محاليل- 3 ميكروسكوبات ضوئية- 2 لامينر فلو- 2 حضانه معمليه - 2 ترابيزة هيدروليك - 2 جهاز نبض جنين- منظار جهاز هضمي علوي- منشار جبس عظام- ترولي جوانب- ترابيزة عمليات عظام- ثلاجة حفظ دم- جهاز سيولة دم).

وكلف وكيل وزارة الصحة بسرعة توزيع الأدوات والمستلزمات الطبية الجديدة على كافة المستشفيات بالمحافظة فور وصولها؛ لتعظيم الاستفادة منها في تقديم رعاية طبية للمرضى، والمترددين على المستشفيات.