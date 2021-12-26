قال الدكتور نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة لاستصلاح الأراضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه باستكمال مشروع «توشكى الخير» منذ عام 2019، مشيدًا بحجم الجهود المبذولة من الدولة والحكومة لتنفيذ المشروع، وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، أن رؤية مصر 2030 تستهدف التوسع الأفقي عبر زراعة مساحات كبيرة من المحاصيل الاستراتيجية؛ لتعويض المفقود من الأراضي الزراعية الخصبة في الوادي والدلتا، خلال عشرات السنوات الماضية.

وأشار إلى أن زيادة عدد السكان تحتاج توفير الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، مؤكدًا أن القطاع الزراعي يشهد دعمًا كبيرًا وغير مسبوق في عهد الرئيس السيسي، وهو ما يظهر من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة والتوسع في الأراضي الجديدة.

وأوضح مستشار وزير الزراعة، أن الوزارة تجري دراسات على الأراضي وتحدد صلاحيتها للزراعة، وفقا للمناخ والتربة، منوهًا أن مصر تواجه تحديات كبيرة لتوفير مصادر مياه غير تقليدية وتحديث نظم الري وإقامة المشروعات ضمن «حياة كريمة» التي تمس قطاعًا كبيرًا من الريف المصري.

وذكر أن التنمية الزراعية تصب في النهاية لصالح تحقيق الأمن الغذائي للشعب وتوفير فرص استثمارية كبيرة، لافتًا إلى أن ما يشهده القطاع الآن يرجع إلى الإرادة السياسية والإدارة الحكيمة للرئيس السيسي والجرأة في اتخاذ القرار.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم افتتاح عددا من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد خاصة في مجال الزراعة ومنها مشروع توشكي الخير.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن افتتاحات المشروعات القومية تأتي ضمن فاعليات «أسبوع الصعيد» في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.