أبرز أنشطة التوعية والاتصال التي نفذتها وزارة البيئة خلال 2021

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تنفذ وزارة البيئة، أنشطة للتثقيف ورفع الوعي بأهمية الحياة البرية والحفاظ عليها سواء عن طريق الانترنت أو بالتوعية المباشرة في المدارس والجامعات واللقاءات الجماهيرية.

ونرصد خلال السطور التالية وفقًا لاحصائية وزارة البيئة أنشطة التوعية والاتصال التي قامت بها:

- تنظيم وتنفيذ تدريبات لطلاب الجامعات وذلك أثناء صيانة المتحف المفتوح بوادي الحيتان والمتحف المفتوح بمنطقة جبل قطراني لرفع الوعي بقيمة الحفريات بهذه المنطقة.

- تنسيق مشروع الطيور الحوامة المهاجرة وجهاز شؤون البيئة؛ لتنفيذ مبادرة وطنية تطوعية من خلال دعوة طلبة كليات العلوم بالجامعات المصرية للعمل التطوعي في برامج صون الطيور المهاجرة؛ لتدريبهم على تعريف ورصد الطيور وتحليل البيانات وكذا عمليات الغلق عند الطلب، حتى يتم تأهيلهم للعمل فى هذه البرامج بعد تخرجهم.

- تنفيذ برنامج تدريبي لـ36 فردا بمركز التميز البيئي عن برنامج "الغلق عند الطلب" باستخدام الردار بمحطات طاقة الرياح بجبل الزيت، وتم إعداد اختبار بنهاية الدورة للمشاركين.

- تنفيذ برنامج البحث عن الطيور النافقة بمحطات طاقة رياح جبل الزيت بقدرة 240 ميجاوات و120 ميجاوات لمدة 70 يوما وخطوط نقل الكهرباء المرتبطة بهما وتنفيذ برنامج تدريبي عن تعريف وتصنيف الطيور خلال البرنامج.

- التنسيق مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لوضع إطار تنظيمي لمنح المتدربين المؤهلين بمركز التميز البيئي شهادات اعتماد رسمية تسمح لهم بالعمل في برامج ومشروعات صون الطيور الحوامة المهاجرة بمشروعات طاقة الرياح بالبحر الأحمر.

- تنظيم البرنامج التدريبي الخاص بتصنيف وتعريف الطيور الحوامة المهاجرة خلال فصل الربيع لعام 2021، وذلك بمركز التميز البيئي في جبل الزيت، إذ شارك في البرنامج 35 متدربا من شباب الخريجين وأفراد المجتمع المحلي بمنطقة جبل الزيت.

- إعداد فيلم تسجيلي عن التدريب الميداني وأثناء المحاضرات والحفل الختامي لتوزيع الشهادات.

- توقيع البروتوكول التنفيذي للتعاون مع المركز الإقليمي لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في مجالات التدريب وبناء القدرات في مجال رصد وتعريف ودراسة الطيور المهاجرة وتفاعلها مع توربينات طاقة الرياح.