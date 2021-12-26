الشناوي: إكرامي قضى عمره في الأهلي والبعض يتصيد له الأخطاء

يرى أحمد الشناوي، حارس بيراميدز، أن هناك من يتصيد الأخطاء لشريف إكرامي زميله في الفريق وحارس الأهلي السابق.

وقال الشناوي في حواره مع قناة النهار: «إكرامي قضى عمره كله في الأهلي وعندما رحل ثم رمضان صبحي فأصبح البعض يتصيد له الأخطاء رغم أنه وضح الأمر».

وأضاف: «عندما تتسبب في خطأ ستظل تفكر به، وإكرامي يتدارك الأمور سريعا ويعرف كيف يمر من تلك الأزمات وهو وضع طبيعي لأي حارس».

وأكمل حارس بيراميدز: «بعد الخطأ أمام إنبي سنقضي راحة 45 يوما من المباريات وقد يفكر في الأمر، كل الحراس في العالم يخطئون».

وعن عودته لبيراميدز من جديد قال: «سأعود الشهر المقبل مع بيراميدز للتدريبات الجماعية وسأسافر مرة أخرى لألمانيا لإجراء فحص جديد من أجل العودة للمباريات».

وأتم: «هدفي أن أجهز للمشاركة في كأس العالم 2022 حال تأهل منتخب مصر».