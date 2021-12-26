ولي عهد أبوظبي ورئيس الوزراء المغربي يبحثان العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة العربية

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات مع عزيز أخنوش رئيس الوزراء المغربي العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك خاصة الاستثمارية والاقتصادية التي تدفع عملية التنمية في البلدين وتعود بالخير على شعبيهما الشقيقين.

كما استعرض الجانبان - وفقا لوكالة أنباء الإمارات - تطورات الأوضاع في المنطقة العربية وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء - فعاليات معرض "إكسبو 2020 دبي " وأهمية حضور الدول العربية الشقيقة التي تشارك العالم إسهاماتها وأحدث إبتكاراتها في مجالات حلول الاستدامة التي تخدم مستقبل البشرية وتحسن جودة حياة المجتمعات.