 تحصين 296 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية - بوابة الشروق
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تحصين 296 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية

علاء شبل
نشر في: الأحد 26 ديسمبر 2021 - 12:57 م | آخر تحديث: الأحد 26 ديسمبر 2021 - 12:57 م

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالي ما تم تحصينه حتى اليوم الأحد، و296 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة، والذي يبلغ 320 ألف حيوان، وأنه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة.

وأضاف "أنور"، أن حملات مديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.


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