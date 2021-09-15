لميس الحديدي تحذر: «سمكري البني آدمين رجع» ويجب التصدي له

وجهت الإعلامية لميس الحديدي رسالة قوية إلى وزارة الصحة ونقابة العلاج الطبيعي، وذلك بعد رجوع ما يعرف بـ "سمكري البني آدمين"، مناشدة باتخاذ الاجراءات القانونية ضده للحفاظ على أرواح المواطنين.

وتابعت لميس الحديدي خلال برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع عبر فضائية" ON"، اليوم السبت، أن يوسف خيري والملقب بـ "سمكري البني أدمين" عاد إلى العمل مجددًا من خلال بث فيديوهات له عبر السوشيال ميديا، بعد خروجه من السجن على ذمة القضية بكفالة 50 ألف جنيه.

واستكملت، أنه يدعي الآن العلاج بالمساج وهو نوع من العلاج الطبيعي، مشيرةً إلى أنه ينتحل صفة طبيب علاج طبيعي وكان يعالج "بطقطقة" الفقرات وكان من ضحاياه العديد من النجوم.

يذكر أن، النقابة العامة للعلاج الطبيعي، حذرت سابقًا المواطنين من التعامل مع المدعو يوسف خيري.ع وشهرته سمكرى البنى آدمين، وذلك لانتحاله صفة أخصائي العلاج الطبيعي، مشيرة إلى أنه بالتعاون مع مباحث الأموال العامة تبين أنه قام بتزوير البطاقة الشخصية وغير مسجل بالنقابة العامة للعلاج الطبيعي.

وكانت اتهمت المطربة ساندي، يوسف خيري بالنصب عليها، مؤكدة أنها تعالجت لديه، وكانت ستتعرض لشلل رباعي وتلقى حتفها.